Le ciel se dégage pour Alitalia

Lundi 15 juillet devrait être un jour important pour Alitalia. Ce jour-là expire en effet la date limite à laquelle la compagnie Ferrovie dello Stato (FS) - la société des chemins de fer italiens - doit soumettre aux commissaires d'Alitalia le nouvel attelage amené à prendre le contrôle de la compagnie italienne. Et l'Etat transalpin, après quatre reports de l'échéance, entend absolument respecter cette date.



L'entreprise est administrée depuis 2017 par trois commissaires nommés par le gouvernement. Les salariés d'Alitalia avaient alors refusé d'entériner un plan de suppression de postes, poussant Etihad à jeter l'éponge. Avec le nouveau montage, le transporteur devrait repasser dans le giron public, avec les chemins de fer italiens comme principal actionnaire (35%), aux côtés du ministère de l'Economie (15%). Atlantia, la holding du groupe Benetton qui contrôle Autostrade per l'Italia et Aeroporti di Roma. Il Sole 24 Ore avançait hier une prise de participation de 35 à 40% dans la compagnie aérienne, pour quelque 300 M€. Le magazine économique estime toutefois peu probable que soit présentée ce lundi une offre définitive, car de nombreux aspects restent à clarifier, dont l'importance d'une éventuelle présence du transporteur américain Delta Air Lines dans le capital, voir celle du groupe de Carlo Toto, fondateur de l'ancienne Air One.



Alitalia peut se targuer d'afficher de meilleurs résultats aujourd'hui. Ses recettes provenant du trafic passagers, après avoir augmenté de 1,8% au cours des cinq premiers mois de l'année, ont fait un bond de 4,4% en juin. Cette tendance à la hausse est le résultat du repositionnement du transporteur sur les segments à forte valeur ajoutée, et notamment le voyage d'affaires. Le chiffre d'affaires Corporate, au premier semestre 2019, progresse de 4,6% par rapport à l'an dernier. Le programme dédié aux PME a également connu un succès croissant, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 50% au cours du premier semestre.



Ces bons résultats sont liés aux investissements commerciaux dans les destinations intercontinentales. Le nombre de passagers long-courrier est en forte hausse. Alitalia profite aussi d'une meilleure appréciation de ses services. S ur les six premiers mois de l'année, la compagnie serait même la plus ponctuelle en Europe !



VDM