Le classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles aux Etats-Unis

L'Official Airlines Guide (OAG) l'un des principaux fournisseurs de données sur le transport aérien, vient de publier son classement des compagnies les plus ponctuelles. Parmi les 15 compagnies aériennes qui ont reçu cinq étoiles, une seule compagnie aérienne américaine, Hawaiian Airlines, a obtenu la meilleure note. Alaska Airlines, Delta et United ont toutes obtenu quatre étoiles, dépassant même Air New Zealand, qui a été nommée meilleure compagnie aérienne de 2018 par airlineratings.com.En utilisant les données de juin 2017 à mai 2018, le OAG a classé les compagnies aériennes avec un minimum de 600 opérations par mois en fonction de leurs arrivées à l'heure. Les arrivées à l'heure ont été définies comme étant celles qui ont lieu moins de 15 minutes après l'heure d'arrivée prévue, y compris les annulations. Les compagnies aériennes figurant dans le top 10 ont reçu cinq étoiles. Les moins performantes ont reçu une étoile. OAG attribue deux fois par an des étoiles aux compagnies aériennes en fonction de leur performance sur 12 mois consécutifs.Voici comment chacun des 13 transporteurs américains s'est classé dans le rapport le plus récent.Hawaiian Airlines - (87,4) - 5 étoilesAlaska Airlines - (84.1) - 4 ÉtoilesDelta Airlines - (83,8) - 4 étoilesUnited Airlines - (80,7) - 4 étoilesSpirit Airlines - (80.2) - 3 étoilesAmerican Airlines - (79,4) - 3 étoilesSouthwest Airlines - (78,0) - 3 étoilesFrontier Airlines - (77.8) - 3 étoilesSun Country Airlines - (77,3) - 3 étoilesAllegiant Air - (76.4) - 3 EtoilesCape Air - (74,7) - 3 étoilesSilver Airways - (71.9) - 2 étoilesJetBlue Airways - (70,5) -2 ÉtoilesJetBlue, étonnamment, est arrivé dernier pour les compagnies aériennes américaines, avec un score de 70,5 et une note de deux étoiles. Bien que la compagnie aérienne ait obtenu des cotes de sécurité et de produits élevées sur airlineratings.com, sa ponctualité au cours de la dernière année a probablement été affectée après la fermeture de l'une des quatre pistes de l'aéroport de JFK, son aéroport d'attache, pendant plusieurs mois en 2017.Le transporteur coréen à bas prix, T'way Air, a pris la première place dans l'ensemble avec un score de 95,6, tandis que des compagnies aériennes internationales plus reconnaissables comme Qantas et Qatar Airways ont également obtenu cinq étoiles.Vous pouvez consulter le classement dans sa totalité en suivant ce lien.