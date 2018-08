Le diesel monte, l'essence baisse

Le gazole, qui reste le carburant le plus vendu en France avec environ 80% des volumes, s'affichait en moyenne à 1,4517 euro le litre la semaine dernière selon les données hebdomadaires du ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est en moyenne 0,40 centime de plus que la semaine précédente. Les analystes prévoyant le yoyo des tarifs voient donc leurs prévisions confirmées.En revanche le litre d'essence sans plomb 95 (SP95) a reculé de 0,21 centime à 1,5449 euro selon les mêmes statistiques et le SP95-E10 (contenant 10% d'ethanol) a abandonné 0,17 centime à 1,5225 euro.Le litre de SP98 a pour sa part baissé de 0,14 centime, à 1,6110 euro.