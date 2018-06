Le dossier Norwegian suscite beaucoup de questions

Hausse du prix du pétrole, concurrence accrue, passagers exigeants, distribution complexe… Les compagnies low cost auraient-elles mangé leur pain blanc en 2017 ? C'est ce que pensent les experts du transport aérien réunis en fin de semaine au Paris Air Forum dans la capitale française. L'approche d'IAG autour de Norwegian et la relance par Lufthansa interroge. La question est simple : " En quoi tout cela va servir au développement de Lufthansa qui a déjà sa low cost long-courrier ? "



Certes, la demande dans le transport aérien est à la hausse et les habitudes ont changé. Les low cost sont devenues en Europe les championnes de la rentabilité et leurs résultats s'envolent ou sont en hausse régulière. Mais les nuages s'amoncèlent. La pénurie des pilotes rend les recrutements complexes. La hausse annoncée (et constatée) des prix du pétrole pénalise les résultats et le nouveau modèle des compagnies traditionnelles vient contrarier certains développements.



Comme le rappelle notre chroniqueur Jean-Louis Baroux : " Il n'y a pas plus d'une cinquantaine de destinations longs courriers dans le monde capables d'attirer de gros volumes de voyageurs, et toutes sont déjà largement couvertes comme New York ou Beijing ". On voit bien où sont les terrains de jeu du long courrier… D'autant qu'à prix quasiment identique, le choix d'un aéroport proche de la destination est devenu la règle du voyageur. Norwegian, en s'éloignant des centres stratégiques, ne séduit pas toujours.



La presse allemande - qui se demande elle aussi pourquoi Lufthansa s'intéresse à Norwegian - a peut-être trouvé la réponse : il est moins cher d'acheter pour intégrer que d'acheter pour exploiter. Et si c'était un nouveau business model ?