Le football anglais rate le vol triomphal de British Airways

Cette carte d'embarquement de la British Airways a été publiée dans les journaux The Times et The Independent, ce mercredi, jour de la demi-finale de la coupe du monde de football. A quelques heures du match Angleterre-Croatie... que les Croates ont finalement emporté sur le score de 2 buts à 1.



Humour anglais oblige, la carte était pleine de messages. Siège 52H pour signifier les 52 ans de souffrance à attendre le retour de la coupe à la maison (H pour hurt, souffrir en anglais). L'embarquement porte 1966 pour rappeler la dernière (et la seule) fois où l'Angleterre a remporté la Coupe du monde. Enfin l'horaire, dimanche 15 juillet à 18 heures, heure prévue pour le coup d'envoi de la finale de la coupe du monde football qui opposera, comme personne ne l'ignore, la France à la Croatie.