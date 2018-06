Le groupe ADP confie ses ressources humaines à un militaire

Hervé Wattecamps, Général de corps d'armée, 59 ans, est ingénieur de formation, diplômé de l’École spéciale militaire de Saint Cyr et de l’école de Guerre.



Il a entamé sa carrière par vingt ans d'expérience opérationnelle et de management au sein des chasseurs alpins (27èmebrigade d'infanterie de montagne) puis a développé une expertise dans le domaine des ressources humaines pendant 15 ans. Hervé Wattecamps a pris la direction en 2012 des écoles de formation des officiers et des sous-officiers de l'infanterie et de l'artillerie.



Il était depuis 2015 directeur des ressources humaines de l'armée de Terre, membre du COMEX, et a conçu et conduit la transformation de la gestion des ressources humaines de l'institution.