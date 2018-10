Le groupe JTB lance son réseau européen dédié au marché du MICE

La France est un marché stratégique pour JTB Europe qui a d’ailleurs installé son siège à Paris

le nouveau site internet a été conçu pour faire découvrir à nos clients les nouveaux services haut de gamme et leur donner accès plus facilement à nos équipes en local et partout dans le monde.

Le nouveau site internet jtbeurope fait découvrir aux visiteurs l’univers du MICE haut de gamme qui combine sous la même enseigne, le savoir-faire des 15 bureaux européens. Le lancement de ce nouveau site est la première étape du déploiement de JTB en Europe, qui vise à offrir un service client à forte valeur ajoutée.", explique Eijiro Yamakita, président de JTB Europe qui ajoute, "