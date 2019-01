Le groupe Kering confie ses dépenses hôtelières à HCorpo

Le groupe Kering qui cherchait une offre qui permette de centraliser la réservation, le paiement et la facturation via carte logée dans un même outil, s'est tourné vers la solution HCorpo, intégrée dans le SBT Concur. Le spécialiste de la gestion du budget hôtel des entreprises indique que l’adhésion a été de 73% dès le premier mois d’utilisation.



HCorpo ajoute qu'il "accompagne les équipes Travel Kering dans la conduite du changement grâce à un package de communication adapté aux besoins de ses collaborateurs" et précise que "cette réussite est notamment due au partenariat entre HCorpo et la TMC VoyagExpert".



Le groupe Kering, membre du CAC 40, emploie 29 000 collaborateurs, dont une proportion importante est amenée à se déplacer régulièrement tout au long de l’année et dans le monde entier.