Le groupe Louvre Hotels va jouer les nounous de bagages

Nannybag et Louvre Hotels viennent de conclure un accord mondial. Les établissements du groupe hôtelier pourront proposer leurs espaces vacants sur ce réseau collaboratif qui permet aux voyageurs d'affaires de stocker leurs bagages avant le checkin et/ou après le checkout. Avec ce partenariat, Louvre Hotels souhaite "monétiser l’espace vacant disponible dans ses hôtels, générer plus de trafic en facilitant l’acquisition de nouveaux clients et ainsi effectuer des ventes additionnelles sur du petit-déjeuner ou du bar par exemple".



Par ailleurs, l'intégration de l'hôtelier permet à Nannybag de se "renforcer sur le marché européen tout en encourageant le développement de son offre aux USA".



Tous les établissements partenaires sont vérifiés et sous contrat avec Nannybag afin de garantir une expérience optimale aux voyageurs. Le partenariat avec la compagnie d’assurance AXA permet d’assurer chaque bagage à hauteur de 1.500€.