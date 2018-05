Le groupe Lufthansa se fait light sur l'Amérique du Nord

Le groupe Lufthansa teste le tarif Light enregistré sur certaines liaisons entre la Suède, le Danemark, la Norvège et quelques destinations nord-américaines depuis octobre dernier, et il a décidé d'étendre cette offre sans bagage enregistré sur l'ensemble de ses vols transatlantiques à partir de cet été.



Le billet Economy "Light" - proposé sur les lignes d'Amérique du Nord exploitées par Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines et Austrian Airlines - donne la possibilité aux voyageurs d'affaires de voyager à petit prix. Toutefois, il ne leur permet de partir qu'avec un bagage à main et n'offre pas de flexibilité. Les passagers pourront en revanche réserver séparément le transport d'un bagage en soute ou le siège de leur choix. Les repas et les boissons restent gratuits pour l'ensemble des passagers.