Le groupe Radisson Hotel et Hainan Airlines nouent un partenariat

Selon l'agence Bloomberg, le Groupe HNA - qui tente actuellement d'assainir sa situation financière - envisage de vendre ses parts dans le capital de la holding Radisson Hotel. Toutefois, le possible départ de son actionnaire majoritaire n'a pas remis en cause les projets de l'acteur hôtelier. L'entreprise a noué un partenariat stratégique avec une autre possession du géant chinois, Hainan Airlines.L'accord prévoit que les membres du programme de fidélité Radisson Rewards obtiennent des points en volant avec Hainan Airlines et les 9 autres compagnies faisant partie du programme de fidélisation Fortune Wings Club. Les voyageurs d'affaires auront aussi la possibilité d’échanger des points Radisson Rewards contre des points Fortune WingsLes membres du programme de fidélisation de la compagnie aérienne pourront de leur coté échanger les points Radisson Rewards obtenus dans les hôtels du groupe en vols ou nuits gratuits.Selon le dispositif adopté, 10 points Radisson Rewards valent un point Fortune Wings, avec un minimum de conversion de 2000 points Radisson Rewards (200 points Fortune Wings)