Le groupe Vinci va développer et moderniser l'aéroport de Belgrade

Le président français, Emmanuel Macron, son homologue serbe, Aleksandar Vučić, ainsi que plusieurs responsables du groupe VINCI se sont rencontrés lundi à Belgrade où ils ont officialisé le début du développement et de la modernisation de l'aéroport international Nikola Tesla. Pour mener à bien ce vaste chantier, une nouvelle société commune a été créée entre Vinci Construction Grands Projects et le groupe grec GEK Terna, qui dirigera le projet. Il comprend l'agrandissement des installations de l'aéroport de 42.000 m2, tandis que les terminaux existants seront rénovés. En outre, une nouvelle piste de 3.500 mètres sera construite, tandis que la piste existante de 3.400 mètres sera modernisée. Au total, neuf nouvelles voies de circulation seront aménagées, l'aire de trafic existante sera agrandie et une nouvelle aire de trafic de 55 000 m2 sera construite. La plate-forme de dégivrage sera agrandie de 6.200 m2 supplémentaires. Un nouveau parking d'une capacité de 2.400 véhicules sera construit et des installations pour le traitement des départs et des arrivées seront développées.