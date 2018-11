Le kérosène plombe les bénéfices de Singapore Airlines

Singapore Airlines annonce, ce mardi, une baisse de 81% de ses bénéfices au deuxième trimestre, sous l'effet de la hausse des prix du carburant et des pertes de sa filiale Virgin Australia.



La compagnie, une référence pour l'industrie du transport aérien haut de gamme en Asie, a affiché un bénéfice net de 56 millions de dollars australiens (35,88 millions d'euros) pour le trimestre terminé le 30 septembre, contre 293 millions de dollars australiens (187,73 millions d'euros) un an auparavant.



En excluant la perte de 116 millions de dollars australiens (74,32 millions d'euros) liée à sa participation de 20 % dans Virgin Australia, la société a dégagé un bénéfice net ajusté de 172 millions de dollars australiens (110 millions d'euros), soit 41 % de moins qu'un an auparavant.