Le lifting du Palais du Grand Large de Saint-Malo a débuté

Comme cela avait été annoncé en avril dernier , le Palais du Grand Large de Saint-Malo a fermé ses portes afin de réaliser une remise en beauté.Le chantier d’un montant total de 11,5 millions d’euros va nécessiter de changer 1 800 m² de carrelage, 1 850 m² de faïence, 2 200 m² de moquette et 500 m² de parquet. Par ailleurs, une nouvelle rotonde de 405 m² (située au-dessus des deux existantes) sera créée. Elle disposera d'une terrasse panoramique de 170 m² exposée sud. De plus, le Palais abritera 19 salles de réunion contre 13 actuellement.Les travaux de modernisation devraient être finalisés en septembre 2019.Les entreprises et les participants d'événements professionnels peuvent avoir un avant-goût des futures installations en visionnant la vidéo publiée sur la chaine YouTube du complexe :