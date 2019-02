Le machine learning pour une visibilité sur le coût total du voyage

Keesup Choe : Le Business Travel présente un défi unique et complexe lié à la data. Dans toutes les autres ‘business units’ d’une entreprise, la solution utilisée pour gérer l’activité est un système contrôlé par l'entreprise et sur lequel cette dernière a la main pour d’éventuels ajustements : le CRM, la solution de gestion des stocks, etc. Dans le voyage, les données de base sont traitées et gérées par un tiers, en l’occurrence par la TMC dans la plupart des cas. Le système de réservation et de stockage des dossiers n’est pas celui des entreprises, il s’agit en règle générale du GDS. Le Travel est quasiment le seul département sur lequel l’entreprise n'a pas de contrôle direct sur les données, leur granularité et les améliorations. Cela crée un challenge unique dans une perspective de recherche de coût total dans le Travel et l’activité Meetings & Events dans la mesure où l’entreprise doit intégrer de nombreuses sources de données. Cela se complexifie d’autant plus si elle est servie par plusieurs TMC et plusieurs fournisseurs de cartes de crédit. La difficulté émane également de la complexité des données : itinéraires complexes, segments de voyage multiples, certains réservés via la TMC, d’autres non, certains ayant bénéficié d’un upgrade…