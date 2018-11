Le marché des voyages d'affaires devrait atteindre 1,5 milliard d' euros d'ici 2023

Le rapport, intitulé Marché des voyages d'affaires par service (transport, alimentation et hébergement et activités commerciales), par industrie (gouvernement et entreprises) et par voyageur (groupe et solo) , surveille les tendances et les opportunités clés du secteur des voyages d'affaires.



Selon le rapport, le marché mondial des voyages d'affaires valait plus de 1,3 milliard de dollars US (1,14 milliard d'euros) en 2017. Compte tenu de l'augmentation prévue de la valeur jusqu'en 2023, l'industrie enregistrera un taux de croissance de 4,1% en 2017-2023.



Les conclusions du rapport " Allied Market Research " reflètent une prévision similaire de la Global Business Travel Association (GBTA), selon laquelle le marché atteindra 1,7 milliard de dollars un an plus tôt, en 2022.



Selon le rapport, l'augmentation des voyages et du tourisme et la " mondialisation rapide des entreprises " ont stimulé cette croissance. En particulier, l'essor du segment de la restauration et de l'hébergement a représenté environ la moitié de la part de marché en 2017, en raison de l'implication croissante des services de réservation de logements tels que Airbnb. D'après cette étude, ce segment devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 4,7 %.



Le secteur des entreprises a obtenu la plus grande part de marché en 2017, soit environ 64,61 % du total des produits d'exploitation. Il enregistrera également un taux de croissance de 4,7 % grâce à l'augmentation des activités telles que les réunions avec les clients, ainsi que la promotion des marques et des produits.



La région Asie-Pacifique devrait gouverner le marché jusqu'en 2023, et Allied Market Research prévoit qu'elle représentera 42% des revenus. La région pourrait connaître un taux de croissance de 5,5 % grâce à une forte activité économique, qui crée des opportunités pour les investisseurs.