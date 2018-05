Le meilleur moment pour réserver ses vacances

Site de planification et de réservation de voyages, TripAdvisor publie son rapport “Meilleur moment pour réserver” qui révèle quels sont les moments les plus propices pour trouver et réserver les hôtels aux meilleurs prix pour les vacances d’été (juin, juillet, août). Pour obtenir ces résultats, TripAdvisor a analysé l’historique des prix d’hôtels durant une année, afin d’identifier les périodes offrant les tarifs les plus bas pour la période estivale. Cette analyse a été effectuée sur des destinations populaires du monde entier. Le meilleur moment pour réserver correspond au moment où les prix des hôtels sont considérablement plus bas que la moyenne pour chaque destination.



Le meilleur moment pour réserver un hôtel cet été

- Pour un hôtel en Asie, les voyageurs qui réservent dans les cinq semaines à l’avance leurs vacances d’été peuvent économiser jusqu’à 22% par rapport aux pics de tarifs observés en début d’année.

- S’il est préférable de réserver tôt en Europe, les voyageurs souhaitant visiter des villes européennes iconiques comme Paris ou Londres seulement en août peuvent réserver dans les cinq semaines à l’avance pour économiser respectivement 23% et 25%.

- Ceux qui s’y prennent à la dernière minute peuvent tout de même faire des économies en réservant un hôtel durant le mois précédant leurs vacances d’été pour de nombreuses destinations aux États-Unis parmi lesquelles New York, Las Vegas, Washington D.C., Miami et Philadelphie, entre autres.



Des hôtels à petit prix dans des destinations idylliques

Dubai :

- Économies potentielles maximales par rapport au tarif le plus élevé en réservant dans les 3 mois précédant le séjour : 49 %

- Prix moyen d’un hôtel en été sur TripAdvisor : 205 € par nuit



New York City :

- Économies potentielles maximales par rapport au tarif le plus élevé en réservant durant le mois précédant le voyage : 40 %

- Prix moyen d’un hôtel en été sur TripAdvisor : 224 € par nuit



Tokyo :

- Économies potentielles maximales par rapport au tarif le plus élevé en réservant durant le mois précédant le séjour : 30 %

- Prix moyen d’un hôtel en été sur TripAdvisor : 167 € par nuit



Sydney :

- Économies potentielles maximales par rapport au tarif le plus élevé en réservant dans les 5 semaines précédant le départ : 25 %

- Prix moyen d’un hôtel en été sur TripAdvisor : 174 € par nuit



San Diego :

- Économies potentielles maximales par rapport au tarif le plus élevé en réservant dans les 2 mois précédent le voyage : 24 %

- Prix moyen d’un hôtel en été sur TripAdvisor : 214 € par nuit



Jakarta :

- Économies potentielles maximales par rapport au tarif le plus élevé en réservant dans les 2 mois précédent le voyage : 21 %

- Prix moyen d’un hôtel en été sur TripAdvisor : 91 € par nuit



Beijing :

- Économies potentielles maximales par rapport au tarif le plus élevé en réservant entre 1 et 4 mois à l’avance : 18 %

- Prix moyen d’un hôtel en été sur TripAdvisor : 123 € par nuit



Singapour :

- Économies potentielles maximales par rapport au tarif le plus élevé en réservant dans les 3 mois à l’avance : 14 %

- Prix moyen d’un hôtel en été sur TripAdvisor : 159 € par nuit



Méthodologie

Les meilleures périodes pour réserver et les économies potentielles par rapport aux plus hauts taux sont basés sur des données tarifaires à la disposition de TripAdvisor de juillet 2016 à août 2017. Les tarifs moyens des hôtels sont basés sur des données tarifaires sur TripAdvisor du 1er janvier au 15 avril 2018.