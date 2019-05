Le métro de Londres appelle à une récolte de données de ses voyageurs via le Wi-Fi

Selon nos confrères de Tom.travel , TfL se donne l'objectif d'anticiper les comportements voyageurs et d'améliorer la diffusion de l'information. « L’ensemble des données récoltées pourrait apporter de nombreux avantages sur notre réseau, qu’il s’agisse d’envoyer plus d’alertes aux voyageurs en cas de saturation ou d’aider le personnel des stations à mieux comprendre et gérer le réseau en temps réel », a déclaré le groupe à travers un communiqué.Pour les millions de voyageurs d'affaires empruntant chaque année l'underground londonien, ce partage de données peut diviser. Cependant, TfL assure que chaque donnée sera anonymisée et que cela ne concernera que les données utiles au réseau, hors historique de navigation et des appareils.