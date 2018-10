Le métro de Londres perturbé par une grève ce vendredi

Le syndicat britannique Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (Aslef) appelle les conducteurs de la Central Line à stopper le travail pendant 24 heures. Les lignes de Waterloo et City Line pourraient également perturbées par l'action car elles sont gérées par le même groupe de conducteurs.



L'organisation syndicale reproche entre autres à la direction du métro de Londres d'imposer des conditions de travail "peu sûres" aux employés.



Un second mouvement est prévu le 7 novembre 2018.