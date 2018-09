Le métro de Riyad géré par la RATP

Les voyageurs d'affaires qui prendront les Lignes 1 et 2 de Ryad l'année prochaine leur trouveront peut-être un petit air français : la filaile RATP Dev, filiale du groupe, a décroché ce mardi l'exploitation de ces 2 axes, qui doivent ouvrir fin 2019.



La première ligne de métro - Ligne 1 ou ligne Bleue - est située sur l'axe Al-Olaya-Al-Batha, d'une longueur de 39 km, et desservira 25 stations. La deuxième ligne - Ligne 2 ou ligne Rouge - longe la route King Abdullah sur 25 km et desservira 15 stations.



En novembre 2014, la RATP avait réalisé une première percée en Arabie saoudite en remportant un contrat avec son partenaire local pour construire le réseau de bus de Ryad, et en assurer la maintenance et l'exploitation pendant 10 ans.