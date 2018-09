Le mois d'août est un bon cru pour l'aéroport de Bordeaux

Le trafic international affiche une croissance de +16,5% au mois d’août et 482.500 passagers. Il s'agit d'un nouveau record annuel du nombre de voyageurs internationaux pour la plate-forme.



Les hubs internationaux ont été très dynamiques : Francfort (+48,6%), Barcelone (+22%), Dublin (+21,5%), Bruxelles (+17,3%), Madrid (+7,5%) ou Istanbul (+5,8%). La desserte de Montréal, assurée par Air Transat, a de son côté enregistré 7.200 passagers mensuels, soit une croissance de +47,8%.



Les Îles Britanniques ne sont pas en reste avec 110.000 voyageurs en août. Elles progressent ainsi globalement de +7,8%. La nouvelle ligne de Londres Southend, ouverte par easyJet en juillet, démarre bien avec 4.000 clients en août.



La péninsule ibérique atteint 100.000 voyageurs avec de belles progressions pour Faro (+242%) et Ibiza (+231%) avec l'arrivée d'easyJet sur ces 2 lignes en complément de Volotea, Malaga (+26,2%), Alicante (+10%) ou Palma (+9,8%). L'Italie affiche de bons résultats avec près de 50.000 clients et de belles performances pour Olbia (+16,6%) et Venise (+15,6%) ou bien Catane, nouveauté easyJet de la saison (4.500 passagers en août). La Grèce et ses îles se portent très bien avec plus de 17.000 passagers sur les 5 dessertes proposées au départ de Bordeaux : mention spéciale pour Héraklion (+95,5%) desservi par easyJet et Aegean et pour Santorin (+112,8%) desservi par Volotea.



L'Allemagne et l'Europe centrale attirent également les voyageurs : Francfort (+48,6%), Munich (32,3%), Bucarest (+55,8%) ou Berlin (+23,7%). Les villes du Maghreb telles qu'Oran (+58,1%), Agadir (18,4%) ou bien Fès (14,9%) continuent à développer leur trafic.



Le trafic national qui a renoué avec la croissance depuis juin, affiche 247.000 passagers et une hausse de +8,5%. La Corse a été très dynamique avec 45.000 passagers sur le mois d'août : Bastia (+83,5%), Calvi (+57,5%), Figari (+35,1%) et Ajaccio (+21,6%). Les grandes dessertes transversales présentent aussi de bons résultats : Nice (+26,6%), Lille (+21%), Marseille (+16,2%) et Lyon (+12,4%). Les lignes parisiennes sont en recul de 8,6% de trafic.



Les vols low-cost concentrent désormais plus de la moitié du trafic mensuel : 447.300 passagers soit +19,2% de croissance. La compagnie easyJet conserve son statut de leader avec une hausse de 19,7% soit 240.800 passagers. Volotea affiche aussi une belle croissance de 14,1%.