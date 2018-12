Le multirotor personnel se pilote sans permis (+Vidéo)

La start-up américaine Lift Aircraft basée à Austin (Etat du Texas), à l’origine de ce petit multirotor électrique entend rendre le pilotage accessible à tous. Selon elle, il suffira d’être majeur et d’effectuer deux heures de formation en simulateur pour en prendre les commandes. La machine monoplace entre en effet dans une catégorie spécifique aux Etats-Unis (Powered Ultralight) qui ne nécessite pas de licence de pilote.



Equipé de cinq flotteurs, d’un parachute de secours et d’un système de stabilisation automatique, le multirotor est contrôlé à l’aide d’un joystick. D’un poids à vide de 195 kg, il peut voler à une vitesse maximale de 100 km/h pendant quinze minutes. Ensuite, il faut recharger les batteries. Développée en seulement 18 mois ce prototype équipé de 18 rotors a réalisé quatre mois de vols d’essai sans pilote. Le premier vol piloté a lui été effectué le mois dernier (voir la vidéo). Pour le moment, Lift Aircraft n’entend pas proposer son multirotor à la vente. La société souhaite en effet le proposer dans un premier temps à la location dans 25 villes américaines, et cela dès 2019. Il faudra compter 250 dollars les 8 à 15 minutes de vol.