Le musée de Rio ravagé par les flammes

Le Musée National de Rio de Janeiro est l'un des plus anciens musées du Brésil, l'équivalent local de notre Louvre, abritant notamment une collection égyptienne, une section d'art gréco-romain, des collections de paléontologie comprenant un squelette d'un dinosaure trouvé dans la région de Minas Gerais ainsi que le plus ancien fossile humain découvert au Brésil, connu sous le nom de "Luzia". Il abritait également les archives nationales, 200 ans d'histoire qui se sont totalement consumés.



Les images aériennes de TV Globo montrent le majestueux bâtiment, d'une superficie de 13.000 mètres carrés dans la partie nord de Rio de Janeiro, ravagé par d'immenses flammes pendant des heures. Malgré l'envoi rapide de pompiers, le feu a gagné les centaines de salles du musée, détruisant tout sur son passage selon les journalistes de l'AFP sur place.



Créé par le roi Jean VI et ouvert en 1818, le Musée National compte parmi les musées les plus anciens et les plus prestigieux du Brésil. Cette institution culturelle et scientifique d'Amérique latine possède plus de 20 millions de pièces de valeur.