Le musique live comme offre de divertissement en plein vol

"En cas de turbulence, le chanteur sera invité à s'asseoir"

Pour attirer de nouveaux clients, et plus particulièrement les millenials, Garuda a décidé d'étoffer son offre de divertissement à bord avec... des concerts acoustiques live. La compagnie compte inviter des jeunes talents à se produire sur certains de ses vols. Heureusement pour les passagers à la recherche de calme, leur tour de chant ne devrait durer qu'entre 10 et 15 min.Le premier concert a eu lieu le 8 janvier 2019 entre Jakarta et l'île de Bali.La compagnie a assuré que la sécurité ne sera pas mise en jeu par cette animation. Le porte-parole du transporteur asiatique, Ikhsan Rosan, a ajoutéGaruda n'est pas la première compagnie à organiser des concerts en vol. Southwest avait tenté l'expérience en 2017 et en avait tiré un bilan mitigé. Certains voyageurs avaient apprécié l'initiative tandis que d'autres avaient indiqué préférer ne pas être dérangés pendant le vol.Le ciel français a aussi déjà accueilli un concert live. A l'occasion de ses 35 ans et de la fête de la musique, Corsair avait organisé un concert privé des Frero Delavega à 35 000 pieds d'altitude en juin 2016.