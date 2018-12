Le nom de l'aéroport de Toulouse pourrait s'allonger

Les actionnaires locaux de l'aéroport de Toulouse Blagnac - la Chambre de commerce de Toulouse (actionnaire à 25%), le département de la Haute-Garonne (5%) et la région Occitanie (5%) - sont unanimes. Ils veulent accoler le nom de l'ancien maire de la ville rose, Dominique Baudis à celui de la plate-forme.



Ils présenteront ce projet lors du prochain Conseil de Surveillance de l'installation. Pour voir le jour, il devra alors aussi obtenir le feu vert des deux autres actionnaires : l’État (10,01%) et le consortium chinois Casil Europe (49,99%).



Le nouveau nom serait utilisé sur le fronton du principal terminal de l'aéroport et sur certains supports de communication. Les porteurs du projet précisent que le patronyme de l'ancien élu, décédé en avril 2014, serait simplement accolé sous forme de signature. Toulouse Métropole explique dans un communiqué que "cette évolution a l’avantage de n’entraîner aucun coût lié aux changements dans la documentation aéronautique qu’aurait occasionné une véritable modification de la dénomination de l’aéroport" .



Le vote est prévu le 19 décembre prochain. Et, il fort possible que le nouveau nom de l'aéroport soit alors confirmé. Interrogé en juin dernier à ce sujet par La Dépêche du Midi, le président de Casil Europe, Mike Poon, avait indiqué qu’il ne s'opposerait pas au projet.