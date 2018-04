Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Le nombre de bagages perdus ou mal acheminés a chuté de 70% en 10 ans

Si l'une des plus grandes angoisses des voyageurs d'affaires est de perdre leur valise enregistrée, ils peuvent se rassurer. L’édition 2018 du rapport de SITA sur la gestion des bagages révèle que le nombre d’incidents et d’erreurs d’acheminement a chuté de 70% depuis 2007. L'entreprise - leader de la gestion dans ce domaine, donc un peu juge et partie - affirme que les nouvelles technologies devraient encore améliorer les performances des compagnies aériennes et des aéroports dans ce domaine.



Autre bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires, le nombre de bagages enregistrés perdus ou mal acheminés a chuté de 70,5% depuis 2007. Il était en effet de 18,88 valises mal-gérées pour 1000 voyageurs.



Selon le rapport publié par SITA " SITA Baggage Report ", les voyageurs devraient d’ici deux ans tirer pleinement les bénéfices des changements qui interviennent actuellement à travers le monde au niveau de la gestion et de l’acheminement des valises. L'expert explique : "Des services tels que les notifications en temps réel et l’enregistrement rapide des bagages en self-service sont en train de se développer et devraient rapidement se généraliser. En parallèle, l’entrée en vigueur cette année de la Résolution 753 de l’International Air Transport Association (IATA) devrait accélérer le développement des services de suivi des bagages" .



"Au cours des dix dernières années, l’ensemble des compagnies se sont appuyées sur les nouvelles technologies pour proposer de meilleures prestations dans la gestion des bagages" , souligne Barbara Dalibard, Président-directeur-général de SITA. "En s’engageant pour un tracking systématique des bagages, l’IATA va accélérer les déploiements technologiques de bout en bout et permettre de mieux comprendre les points d’amélioration. Cela devrait prendre plus d’une année mais il est clair que 2018 est une année charnière, une année au cours de laquelle l’ensemble des acteurs du secteur vont commencer à libérer la valeur des données liées au tracking de plus de 4,65 milliards de bagages transportés à travers le monde".



De plus, le document de SITA revient sur un certain nombre de déploiements technologiques mis en œuvre par certains transporteurs comme Aeroflot, Alitalia, Bahamasair, Delta et Qatar pour améliorer la gestion et le tracking des sacs. Dans les aéroports de Miami et de Nassau, Bahamasair a ainsi remplacé en sept jours le scan des étiquettes de bagages via cartes bingo par un tracking complet selon les normes de la Résolution 753. Les données sont partagées en temps réel via le service BagJourney de SITA. Grâce à ce déploiement, la compagnie des Bahamas sera en mesure de proposer une meilleure qualité de service à ses passagers tout en réduisant ses coûts.



L'intégralité du "SITA Baggage Report" peut être téléchargée en anglais sur cette page