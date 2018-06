Le nouveau Lutetia ouvre le 12 juillet

Tous les Parisiens connaissent la silhouette arrondie de l'hôtel Lutetia, situé à l'angle de la rue de Sèvres et du boulevard Raspail. Sur la façade, les treilles et sculptures de Léon Binet et Paul Belmondo sont désormais de nouveau visibles. L'hôtel se veut un mélange réussi du passé, du présent et du futur que symbolise un ensemble de technologies visibles et invisibles à destination des clients.Le nouveau Lutetia proposera 184 chambres dont 47 suites. Point d'orgue, un superbe Penthouse doté d'une terrasse privative de 74 m² avec vue imprenable sur la capitale. Piscine, centre de soins, nouvelle restauration sont au menu de cette réouverture. Les prix moyens par nuit restent élevés : entre 770 et 1550 € la nuit.45 Boulevard Raspail,75006 Paris, FranceTéléphone : +33 1 49 54 46 00