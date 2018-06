Le nouveau Polaris Lounge de United à Houston ouvre ce vendredi

L'United Polaris Lounge de l'Aéroport intercontinental George-Bush de Houston, annoncé au début du mois de juin , dédie près de 1.115m² au confort des passagers Business ou First. Il abrite 191 sièges, des espaces de travail ainsi qu'une salle de dîner privative pouvant accueillir 28 convives.Les voyageurs d'affaires peuvent également se reposer ou se rafraîchir avant leur vol grâce à deux chambres et 6 douches. Ils pourront aussi travailler sur leurs dossiers sans difficulté. Le salon est en effet équipé d'une connexion wifi gratuite, de 324 prises électriques et 264 ports USB.L'offre de restauration met notamment en avant les saveurs texanes tandis qu'un bar propose différents alcools et cocktails.Cet été, le lounge sera ouvert de 5h30 à 22h00.