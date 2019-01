Le nouveau lounge de Lufthansa a atterri à Francfort

Installé face à la porte A26, le Panorama Lounge offre quelque 1 100 mètres carrés supplémentaires aux voyageurs d'affaires, clients des salons Business de Lufthansa. Il permet à la compagnie aérienne allemande d'augmenter le nombre de sièges au sein de l'aéroport de Francfort de 40%.



Ce nouvel espace s’ouvre vers l’extérieur avec une vue imprenable sur les pistes. De plus, il propose un nouveau design par rapport aux autres lounges de Lufthansa, avec un vaste espace doté de nombreux sièges où se dresse un grand buffet offrant boissons et nourriture. Il dispose également de plusieurs petites salles de travail ou de détente bénéficiant d’autres buffets, d’une zone fumeur et d’une salle de relaxation. Les sanitaires ont été conçus avec des matériaux de grande qualité et sont équipés de quatre douches.



Le Panorama Lounge est ouvert du lundi au vendredi de 6 heures à 21 heures.



Andreas Otto, Lufthansa Group Product Manager for Premium Airlines et Chief Commercial Officer Austrian Airlines, a ajouté lors de la présentation du Panorama Lounge "Les salons de notre hub de Francfort feront l’objet d’autres phases de rénovation et d’agrandissement, avec toujours pour objectif une meilleure expérience voyageur".