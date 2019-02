Le nouveau site Star Alliance permet la réservation directe auprès des 28 compagnies membres

Le site Star Alliance , disponible en neuf langues différentes, a fait l'objet d'une véritable refonte. L'agencement général est plus clair, il offre des chemins d'accès plus courts à ses fonctions les plus populaires et permet une recherche simplifiée, ce qui n'est pas inutile au regard de l'offre.Avec plus de 18 800 vols quotidiens vers plus de 1 300 destinations aéroportuaires dans 193 pays, l'alliance offre maintenant une couverture à 98 % du monde. Ces nouvelles fonctionnalités permettent également aux clients de trouver les liaisons mondiales qui répondent le mieux à leurs besoins en matière de voyages.