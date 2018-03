Le nouveau terminal international de Mascate a décollé

Après plusieurs vols test les jours précédents, le nouvel terminal international de l'aéroport de Mascate a accueilli ses premiers services commerciaux le 20 mars 2018. L'installation, dont les travaux ont débuté en décembre 2014, propose 86 comptoirs d'enregistrement, 40 portes d'embarquement, plus de 7.000 places de parkings pour les voitures ainsi qu'une nouvelle tour de contrôle. Elle dispose également de 10 tapis à bagages dont 8 seront utilisés pour les vols internationaux. Par ailleurs, la nouvelle plate-forme sera capable de prendre en charge les A380.



Le nouveau terminal de 580 000m² pourra gérer jusqu'à 12 millions de passagers par an. Trois autres phases de travaux sont prévues au cours des années à venir permettant d'augmenter ce nombre à 24, 36 et 48 millions de voyageurs respectivement.



L'objectif d'Oman Airports est d'être dans le Top 20 des meilleurs aéroports du monde d'ici 2020 grâce à ses nouvelles infrastructures.