Le nouvel aéroport de Dakar ouvre ses portes

Les travaux ont débuté en 2007 et après moults palabres africaines et retards de travaux, le gouvernement promet que ce 7 décembre à partir de 12 heures, tous les vols à destination de Dakar atterriront au nouvel Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Le projet vise à permettre une nouvelle croissance de la capitale, bloquée par un aéroport très proche du centre-ville dans une capitale surpeuplée et polluée, et de développer de nouveaux pôles économiques. "Nous escomptons cinq millions de passagers dans cinq ans, et dix millions en 2035", a expliqué le porte-parole du gouvernement Seydou Guèye, "i[Et c’est cela, la perspective du Plan Sénégal émergent [PSE], c’est son changement d’échelle, donc changement de paradigme, mais dans une perspective de développement]i".



Selon Air France, tous les vols de et vers l’aéroport Léopold Sédar Senghor (DKR) y seront transférés dès ce jeudi, lui permettant un fonctionnement normal avec accès au salon, un parcours SkyTeam dédié à l’enregistrement et à l’embarquement ainsi qu’un espace boutique et restauration. La compagnie assure que ses clients seront tenus informés individuellement du changement d’aéroport. Les numéros de vols Air France resteront inchangés et la compagnie reportera automatiquement les réservations sur le nouveau code aéroport (DSS). Air France mettra également à jour les billets ainsi que les demandes spéciales et options payantes.



L'aéroport Blaise Diagne a été construit par les entreprises turques Summa, qui a construit le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, et Limak. Les deux partenaires ont également obtenu le contrat d’exploitation de l’aéroport pour une durée de 25 ans. L’Etat sénégalais est actionnaire à hauteur de 34 % et touchera une redevance de 20 % des revenus bruts.



La plateforme est reliée à la capitale par l'autoroute à péage ouverte en 2016 qui, elle aussi, suscite des critiques en raison de son prix : entre 500 et 1 400 francs CFA (0,76 euro et 2,13 euros) selon la destination. Elle permet de relier la capitale en une heure au lieu de trois par les autres routes.



L'ancien aéroport de Dakar deviendra une plateforme militaire.