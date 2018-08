Le nouvel aéroport de Mexico ouvrira en 2022 avec 2 ans de retard

Parmi les causes de ce retard de deux ans, mentionnons la construction de l'aérogare, qui doit être terminée d'ici août 2021. D'autres travaux clés pour son exploitation sont également prévus pour 2021, comme le bâtiment radio (24 novembre), le réseau de distribution de carburant (31 janvier) ou le centre d'intervention d'urgence (14 août).



Les travaux devraient être terminés d'ici la fin de 2021.



Le nouveau terminal international est conçu pour accueillir jusqu'à 68 millions de passagers dans sa première phase avec deux pistes principales et une troisième piste de secours, à usage militaire.



La deuxième phase, qui comprendra une autre aérogare de passagers et trois pistes supplémentaires, devrait être terminée d'ici... 2062.