Le « nudge », où l’art de faire adopter la politique voyages chez BCD

Olivier Benoît : Nous utilisons toute la panoplie et les techniques de communication du marketing digital traditionnel. Tout d’abord on identifie avec l’entreprise les outils et les canaux dont elle dispose. Généralement nous faisons un « workshop » pour recenser les enjeux et les objectifs, vérifier et valider le plan de communication et les messages à faire passer : e-mails, réseaux sociaux de l’entreprise, messages texte et jusqu’aux outils de réservation en ligne qui peuvent être paramétrés. Ils sont particulièrement utiles puisqu’ils interviennent précisément au moment de la réservation. Nous utilisons également l’appli mobile Tripsource de BCD, pour communiquer des messages ciblés et géolocalisés aux moments clés.



En amont, pour Mondelez par exemple (NDLR : ex Kraft Foods, producteur des marques Milka, LU, Oreo, Côte d’Or, Toblerone…), nous avons créé de toutes pièces une marque Travel pour capter l’attention du voyageur. Cette marque donne des repères, elle a plus d’impact que les messages non-identifiés. Les messages sont courts et répétés, mais pas trop souvent non plus pour être efficaces.



Autre support très performant, les vidéos très courtes disponibles sur l’intranet de l’entreprise, via des rubriques, ou envoyés sur sollicitation par e-mail. Nous avons pu ainsi, par exemple, informer les voyageurs d’un nouveau programme avec une compagnie aérienne et les bénéfices à en attendre, pour des accès salons par exemple. Ces vidéos font passer des messages positifs, soulignent des conditions de voyage préférentielles et incitent ainsi à choisir la « bonne « compagnie.