Le numéro deux d'Air Canada, futur patron d'Air France-KLM ?

Plus de trois mois après la démission de Jean-Marc Janaillac, le comité de nomination du conseil d’administration de la compagnie franco-néerlandaise aurait trouvé un consensus autour d'un successeur potentiel. Il s'agirait de Benjamin Smith, l’actuel directeur de l’exploitation d’Air Canada.



Si les trois derniers patrons du groupe, Jean-Cyril Spinetta, Alexandre de Juniac et Jean-Marc Janaillac avaient des profils semblables - ils sont tous passés par l'ENA - Benjamin Smith arriverait avec une culture d'entreprise différente.



Le futur patron présumé, que tout le monde surnomme Ben, est responsable des transports aériens et chef de l'exploitation chez Air Canada. " Il assume la responsabilité générale de l'ensemble des fonctions liées au service à la clientèle, aux affaires commerciales et à l'exploitation d'Air Canada dans le monde entier ", et est responsable de la stratégie marketing et de " son rendement opérationnel et financier ", selon le site de la compagnie canadienne.



Le choix définitif du nouveau patron appartient au conseil d’administration du groupe qui n’a pas encore statué.