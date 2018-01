Le pape a marié des PNC en plein vol

A bord du vol Latam 1252b Santiago du Chili - Iquique di 18 janvier 2018, le Pape François a consacré quelques minutes aux membres d'équipage de l'avion. Pendant ces rencontres, il a découvert que l'hôtesse Paula Podesta Ruiz et le steward Carlos Cuffando Elorriaga, mariés civilement en 2010, avaient vu leur cérémonie religieuse annulée car l'église s'était effondrée pendant un tremblement de terre. Le pape a alors proposé de célébrer leur union pendant le vol. Ils ont immédiatement accepté. En fait c'est bien parce qu'ils avaient cette idée derrière la tête qu'ils s'étaient arrangés pour être à bord de cet avion précis ensemble.



Ainsi en présence du président du groupe de Latam Ignacio Cueto, les amoureux - parents de deux filles de 6 et 3 ans - ont échangé leurs consentements à 12 000 mètres d'altitude. Outre les félicitions d'usage des personnes à bord, le couple a reçu un certificat de mariage écrit à la main, signé par le souverain pontife. Il indique "Le 18 Janvier 2018, pendant le vol papal de Santiago à Iquique, M. Carlos Ciuffardi Elorriaga et Mme Paula Podest Ruiz se sont mariés en présence du témoin Ignacio Cueto. Le Saint-Père a accepté le consentement". Et le Vatican précise que la cérémonie, pour impromptue qu'elle soit, est totalement validée.