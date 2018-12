Le partenariat d'Air Austral, Air Madagascar et Kenya Airways décolle

"marque le début de la mise en œuvre d’actions concrètes autour de ce partenariat inédit qui se verront déployées courant 2019".

Le partenariat signé par Air Austral, Air Madagascar et Kenya Airways qui avait fait l'objet d'un Mémorandum d’Entente en juillet dernier , va positionner Nairobi en tant que nouveau hub complémentaire d’Antananarivo et de Saint-Denis de La Réunion.Des synergies vont être déployées entre les trois compagnies, notamment en matière de. Les voyageurs d'affaires pourront profiter ainsi d'une meilleure connectivité entre les trois territoires. Les partenaires plancheront également ensemble sur l'affrètement et les formations des équipes techniques.Air Austral, Air Madagascar et Kenya Airways vont également mettre en place des accords de partage de codes pour renforcer et développer les dessertes du continent Africain de et vers l’océan Indien.ont été validés. Kenya Airways a signé d’une part un accord de codeshare avec Air Madagascar sureffectif à compter du 21 janvier 2019. D’autre part, le transporteur kényan a noué un accord avec Air Austral sur laavec une escale intermédiaire qui reste à être définie. Les équipes sont actuellement à l’étude sur ce point pour une mise en œuvre prévue courant 2019.De plus, les filiales respectives des trois partenaires, Ewa Air, Tsaradia et Jumbo Jet, font également partie de la convention de partenariat privilégié et contribueront aux synergies.Les trois partenaires ajoutent dans un communique que l'officialisation de l'accord