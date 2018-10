Le patron de Korean Air inculpé d'abus de biens sociaux

Le patron de Korean Air, Cho Yang-ho, a été inculpé d'abus de biens sociaux. La justice sud-coréenne l'accuse entre autres d'avoir détourné plus de 20 milliards de wons (15 millions d'euros) dans les caisses de ses entreprises ou encore d'avoir accordé – sans suivre les procédures réglementaires - des appels d'offres à des sociétés dirigées par des membres de sa famille. Il est aussi soupçonné d'avoir détourné des sous des caisses de la sécurité sociale sud-coréenne par le biais d'une pharmacie dirigée par un prête-non.Ce n'est pas la première fois que Cho Yang-ho fait face à la justice de son pays. Il a été condamné en 2000 pour évasion fiscale. Il attend également d'être jugé dans une autre affaire de détournement de fonds.Sa famille défraie aussi régulièrement la chronique judiciaire. Une de ses filles avait fait face aux juges pour avoir retardé le décollage d'un appareil après qu’une hôtesse lui ait servi des noix de Macadamia sans lui avoir demandé son avis au préalable.Sa cadette et sa femme ont pour leur part été accusées d'avoir eu des comportements violents envers des collaborateurs et employés.