Le patron de Qantas est aux commandes de l'alliance Oneworld

Alan Joyce succède à Pekka Vauramo, CEO de Finnair qui quitte la compagnie aérienne pour rejoindre le groupe finlandais Metso Corporation en tant que nouveau CEO. Pekka Vauramo assumait la présidence de l'alliance depuis le mois de juin 2017.



En qualité de Governing Board Chairman, Alan Joyce présidera les réunions, supervisera la gouvernance de l’alliance et travaillera en étroite collaboration avec Rob Gurney, CEO de oneworld, ainsi que l’ensemble des équipes.



Avant Pekka Vauramo, le poste avait été occupé consécutivement par les patrons d'American Airlines (Gerard Arpey et Tom Horton), British Airways/IAG (Willie Walsh) et Cathay Pacific (Ivan Chu).



Le conseil d'administration de oneworld regroupe les CEO des compagnies membres de l’alliance : American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LATAM Airlines, Malaysia Airlines, Qatar Airways, S7 Airlines, SriLankan Airlines et Qantas.