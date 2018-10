Le personnel d'easyJet Suisse menace de faire grève

Les fêtes de fin d’année risquent bien d'être marquées par des grèves chez easyJet. Après l’échec de la séance de négociation avec la direction de la filiale suisse, qui emploie 600 personnes en cabine, le syndicat SSP s’est fait menaçant: " Face à la surdité de la direction, le personnel de cabine a décidé d’entrer dans la lutte. La fin de l’année risque d’être chaude. " Les PNC dénoncent également " fatigue, pressions sur le personnel et salaires insuffisants pour vivre en Suisse. " De nombreux salariés de la compagnie orange habitent en France, tout près de la frontière.



La direction d'EasyJet fait savoir pour sa part qu'elle discute " régulièrement avec nos équipages et leurs représentants syndicaux pour essayer de trouver une solution appropriée. easyJet est un employeur responsable, créateur de plus de 900 emplois directs sous contrat de droit suisse. Les conditions d’emploi et heures de travail contractuelles chez easyJet Switzerland sont comparables à celles pratiquées par d’autres compagnies aériennes en Suisse ".