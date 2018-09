Le plus grand Hampton by Hilton a ouvert près de l'aéroport de Dubaï

Le Hampton by Hilton Dubai Airport est le 1er établissement de la marque milieu de gamme à s'implanter au Moyen-Orient, mais également le plus grand au niveau mondial avec 420 chambres. L'enseigne permet aux voyageurs d'affaires de séjourner à proximité du Terminal 2 de l'aéroport de Dubaï et de Dubai Airport Freezone (DAFZA).