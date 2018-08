Le plus grand loueur de voitures en Inde intègre SAP Concur

Carzonrent dessert plus de 600 entreprises clientes dans 39 villes et 9 aéroports en Inde, offrant plus de 10 millions de voyages par an. L'objectif est de transmettre cette expérience à tous les clients SAP Concur afin d'améliorer la gestion de leurs dépenses en matière de location de voitures.



Les voyageurs d'affaires et les travel managers n'ont qu'à lier leur profil SAP Concur avec leur application Carzonrent, pour visualiser, rapporter et analyser facilement toutes les dépenses de voyages en un seul endroit.



Carzonrent est le premier service de location de voitures d'entreprise indien à s'associer à SAP Concur.