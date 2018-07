Le premier B737 Max 8 de Jet Airways a décollé (+vidéo)

Le 1er B737 Max 8 de Jet Airways a effectué son premier vol commercial le 1er juillet 2018 en reliant Mumbai à Hyderabad.



Le monocouloir est équipé de la nouvelle cabine Boeing Sky Interior personnalisable, avec un éclairage LED anti-éblouissement. L’éclairage "Sky Interior" propose jusqu’à 9 ambiances pour les différentes étapes du vol, aux couleurs de la marque Jet Airways notamment. De plus, les racks à bagage ont été redessinés et surélevés pour une meilleure utilisation de l'espace. Les passagers auront ainsi plus de place pour ranger leurs bagages, ce qui permettra également de fluidifier l’embarquement et optimiser la ponctualité des vols.



Le nouveau 737 Max 8 sera configuré en bi-classe avec 12 sièges en Premiere (la Classe Affaires de la compagnie) et 162 places en Économique avec JetScreen, le système de divertissement à bord offrant plus de 330 heures de divertissement sur des écrans individuels.



Les fauteuils Premiere ont été revêtus de cuir. Ils sont aussi équipés de ports USB intégrés, de chargeurs pour ordinateur portable, de supports pour appareils électroniques portables, de généreux espaces pour les jambes et d'inclinaisons de 7 à 10 pouces (17,78 à 25,4cm).



Alors que ces sièges possèdent un pitch de 40 pouces (101cm), ceux de la cabine Économique ont un espacement variable entre 29 et 31 pouces (73,66 à 78,74cm) avec une inclinaison de 5 pouces (12,7cm). Les fauteuils Économiques ont été revêtus de simili cuir. Les sièges extra-larges Éco sont dotés de ports USB, de supports pour appareils électroniques portables et de patères.



Par ailleurs, le monocouloir a été conçu pour offrir un rendement énergétique allant jusqu'à 15% grâce à une combinaison d'améliorations structurelles comprenant plusieurs progrès aérodynamiques, y compris des ailettes Advanced Technology (AT) qui fluidifient le flux d'air aidant à réduire la traînée et augmentant l'efficacité de l’appareil de près de 2%.



Une vidéo dévoile la nouvelle cabine du B737 Max 8 de Jet Airways :