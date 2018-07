Le premier TGV d'Afrique entrera en service fin 2018

La ligne grande vitesse, baptisée par le roi du Maroc « Al Boraq » desservira aussi la capitale administrative Rabat, le tout en un peu plus de deux heures, contre presque cinq heures actuellement. Le projet est « entré en phase de pré-exploitation et de rodage » le 19 juin, afin qu'il soit testé « aux conditions réelles d'exploitation », a indiqué l'Office national des chemins de fer (ONCF).



Lancé en 2011 par Nicolas Sarkozy et le roi Mohammed VI, ce projet devait s'achever fin 2015. La livraison a pris 3 ans de retard en raison de longues procédures d'expropriation et de la complexité du chantier. Il a fallu construire pas moins de 12 viaducs, 169 ponts-routes et poser 700.000 traverses au total.



Le coût total, financé à moitié par la France via différents prêts, représente 22,9 milliards de dirhams - environ 2 milliards d'euros -, soit environ 15 % de plus que les estimations initiales, a expliqué l'ONCF.



Les chemins de fer marocains tablent sur 6 millions de passagers par an après trois ans d'exploitation. Soit deux fois plus que sur la ligne ferroviaire actuelle.