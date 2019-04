Le premier hôtel 5G ouvre ses portes en Chine

Dès leur arrivée à l'hôtel, les clients sont accueillis par un robot alimenté par le réseau 5G qui les guide vers leur chambres et leur fait part des informations de base. C'est à la suite d'un accord entre InterContinental Shenzhen, Huawei et Shenzhen Telecom que le concept est né. Celui de créer un établissement équipé de bout en bout par la 5G. A terme, les clients pourront avoir accès à des applications hôtelières reliées au réseau, des équipements, des terminaux, un cloud ou bien encore des jeux en réalité virtuelle.



"Nous aimerions adopter pleinement les technologies 5G en les utilisant dans les aéroports, les gares, les hôtels, etc. Cela devrait augmenter la bande passante, ce qui offre également plus d'opportunités pour le secteur des télécommunications" , déclare Zhou Yuefeng, directeur marketing pour Huawei. Cet hôtel marque-t-il le début d'une société intelligente entièrement connectée ? C'est en tout cas ce que laisse entendre Peter Zhou, CMP chez Huawei : "Nous invitons sincèrement les partenaires de l'industrie à rejoindre le cercle de production de la 5G et à développer ensemble un écosystème 5G prospère."