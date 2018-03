Le prix des billets d'avion a grimpé de 0,6% en février

Globalement, les tarifs aériens du ciel français ont grimpé de 0,6% en février 2018. Mais les voyageurs d'affaires métropolitains et ceux des DOM vivent des situations différentes. Le prix des billets affiche une hausse de 1% en métropole tandis qu'ils ont chuté de -6,2% au départ de l'Outre-mer.



Métropole : les tarifs internationaux s'envole

Au départ de métropole, les prix sont tirés vers le haut par le réseau international, alors qu’ils continuent à chuter sur les lignes domestiques, du fait des baisses constatées vers l’outre-mer.



Les tarifs présentent un repli de 2,1% sur le réseau domestique du fait d’une forte diminution vers l’outre-mer (-7,6%) et d’une situation qui stagne sur le réseau intra-métropolitain (+0,1%).



Après avoir baissé en janvier, les prix renouent avec la hausse sur le segment international (+1,9%). La variation atteint +3,5% sur le réseau moyen-courrier où les tarifs aériens vers les pays de l’EEE et Suisse augmentent de 6,2% par rapport à février 2017.



La hausse est plus modeste vers les autres pays d’Europe (+0,6%) et les prix des billets vers l’Afrique du Nord-Levant diminuent de 1,9%.



Sur le réseau long-courrier, les prix sont tirés vers le haut par le Moyen Orient (+5,2%) et l’Amérique du Nord (+4,2%). Les billets d’avion vers l’Asie-Pacifique ont augmenté de 0,6% entre février 2017 et février 2018, tandis qu’ils ont reculé de 0,7% vers l’Afrique subsaharienne et de 3,7% vers l’Amérique latine.



Dans leur ensemble, en février 2018, les tarifs affichés sur le réseau long-courrier international ont grimpé de 1,0% par rapport à l’année précédente.



Outre-Mer : les prix plongent

Au départ des départements d’outre-mer, la baisse initiée en janvier s’accentue en février pour atteindre -6,2%. La Réunion dont les prix se replient depuis mai 2017, enregistre un nouveau record en février (mois de basse saison après les vacances d’été austral) avec une chute de 16,4%. Les tarifs aériens ont baissé plus modestement au départ de Martinique et de Guadeloupe avec respectivement -2,3% et -0,6%. En revanche, ils ont augmenté de 2,1% au départ de Guyane.