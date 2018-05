Le prix des billets d'avion a renoué avec la baisse en avril

Les tarifs des billets d'avion en France (métropole et DOM) ont globalement baissé de 0,6% en avril 2018. Si on étudie uniquement les prix au départ de métropole, les billets ont été plutôt stable (-0,1%). Toutefois, l’évolution est contrastée selon les destination.



Les tarifs aériens diminuent sur le réseau domestique pour le 6e mois consécutif (-0,8% entre avril 2017 et avril 2018) tirés vers le bas par l'outre-mer (-3,9%), tandis que les billets sur les liaisons domestiques de l'Hexagone ont augmenté légèrement (+0,7%).



La baisse des prix des billets au départ de Métropole est plus marquée depuis le début de l'année. Sur les 4 premiers mois, elle est de -1,9%.



Des situations contrastées à l'international

Globalement, les tarifs sont stables sur le réseau international en avril (+0,1%), Toutefois, cette statistique dissimule des évolutions contrastées.



Les prix des billets d’avion progressent sur le réseau international moyen-courrier (+2,4% au départ de métropole), du fait de l’augmentation constatée vers l'Afrique du Nord-Levant (+4,8%), mais aussi de la poursuite de la tendance haussière vers les pays de l'EEE et Suisse (+1,6%).



Le réseau international long-courrier marque une baisse des prix avec -1,9% en avril. Ce repli est enregistré malgré des augmentations vers l'Amérique du Nord (+3,3%) et vers le Moyen-Orient (+2,8%). En revanche, les tarifs diminuent significativement vers l’Asie-Pacifique (-6,1%), vers l’Amérique latine (-4,7%) et vers l’Afrique (-2,1%).



Une forte baisse des prix dans les DOM

Le recul des prix est très significatif en avril avec une baisse des tarifs globale de -8,1%. Le rapport indique "Les prix des billets d’avion diminuent encore très fortement au départ de La Réunion (-13,4%) pour le 12e mois consécutif (-11,4% au cumul 2018), mais aussi au départ de Martinique (-8,3% et -2,9% au cumul) et dans une moindre mesure au départ de Guadeloupe (-4,8% et -0,5 % au cumul). En revanche, l’augmentation se poursuit au départ de Guyane (+2,9% en avril et +6,1 % au cumul 2018), même si les prix restent inférieurs à leurs niveaux d’avril 2016 toutes destinations confondues (-3,6 %)".