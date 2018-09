Le prix des carburants continue de grimper

Le sans plomb 98 a pris 1,1% à 1,64 euro le litre.



Petit mieux pour le SP95 qui a cédé 0,10% à 1,558 euro le litre.



Cela ne s'arrange pas, en revanche, pour le diesel qui augmente de 1,20% à 1,492 euro le litre.



Si le cours du brut enregistrait une brève accalmie la semaine dernière, il repartait ce lundi à la hausse. Les investisseurs craignent toujours les conséquences des sanctions américaines sur l'Iran. Washington compte pénaliser les importateurs de brut iranien à partir de novembre prochain. Certains importateurs, tels que la Corée du Sud, ont d'ores et déjà cessé leurs importations.



En Libye, où les conflits armés retentissent et où le pétrole représente une source de conflit importante, des hommes armés ont attaqué le siège de la Compagnie nationale de pétrole. Le bâtiment était en feu ce lundi.



Côté production américaine, celle-ci stagne et le nombre de puits en exploitation a cessé de croître, tout comme les réserves américaines.



La situation reste donc pour le moins tendue un marché du brut où l'on doit s'attendre à de nouvelles augmentations.