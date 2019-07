Le prix des carburants en baisse sur une semaine

La tendance est cette semaine à la baisse pour les prix du carburant. Le SP98 est en recul de 2,0 centimes (-1,30 %) et s’affiche à 1,572 euro par litre. Le SP95 perd 2,6 centimes (-1,70 %) et coûte 1,494 euro par litre. Baisse également pour le gazole, qui perd 0,9 centime (-0,60 %) et revient à 1,420 euro par litre.



Ce 1er juillet, le baril de Brent vaut 65,89 $. Alors qu’on est à la moitié de l’année 2019, l’heure est au bilan : le Brent a gagné plus de 20 %. Cette remontée des cours pourrait cependant être freinée par un ralentissement de la croissance mondiale



En milieu de semaine dernière, les réserves de brut ont chuté aux États-Unis. Les cours de brut ont alors connu une forte hausse avant une rechute avant le week-end puis une nouvelle hausse ce lundi. Dans le même temps, les dirigeants américain et chinois Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés à Osaka lors du sommet du G20 avec l’objectif d’enrayer les tensions commerciales qui subsistent entre les 2 pays, menaçant de fait la croissance mondiale. Dans le même temps, la Russie et l’Arabie Saoudite ont conclu un accord sur une prolongation de la réduction de production de pétrole entre pays membres et pays non membres de l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP). C’est dans ce contexte que les 14 pays membres de l’organisation et leurs 10 pays partenaires non membres se retrouvent à Vienne pour évoquer les suites de cet accord. La problématique principale devrait être la durée de cette prolongation.