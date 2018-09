Le prix des carburants toujours en hausse

Le litre de gazole se vend 0,7 centimes plus cher que la semaine dernière, selon les prix moyens relevés par le Ministère des transports. Hausse conséquente également pour le GPL qui prend 0,10% d'augmentation à 0,825 le litre.



Seul le SP95 se déprécie un peu, en baisse de 0,2 centimes à 1,552 le litre.



Le SP98, lui, est resté stable à un prix déjà élevé de 1,62 le litre.



Des prix qui devraient continuer à grimper suite aux sanctions de Washington. La situation des exportations iraniennes inquiète encore sur les marchés qui craignent une limitation de l'offre et des réserves mondiales de pétrole. Même si d'autres membres de l' OPEP, ainsi que la Russie, ont augmenté leur production ces derniers mois, la demande augmente plus vite que l'offre.